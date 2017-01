Musica Sacra: Piams, dal 23 gennaio iniziative per “allargare gli orizzonti”

Dal 23 gennaio al 4 febbraio il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (Piams) – istituto di ricerca musicologica e scuola di alta formazione musicale – promuove le Experience Weeks 2017 “Widen your horizons” – “Allarga i tuoi orizzonti”. Nel tradizionale Te Deum di fine anno – ricordano i promotori dell’iniziativa – il Papa ha richiamato l’importanza di “aiutare i nostri giovani a ritrovare, qui nella loro terra, nella loro patria, orizzonti concreti di un futuro da costruire”. In sintonia con le parole di Francesco, l’iniziativa intende quindi “creare una possibilità diretta di approccio ai contenuti e alla metodologia didattica adottati dall’Istituto in tutti i settori della

propria attività, specialmente nella formazione accademica”. L’offerta formativa del Piams, si legge infatti in una nota, è stata sviluppata per “rispondere con realismo sia alle richieste dell’attuale mercato del lavoro sia alle esigenze dei servizi ecclesiali, fornendo un insegnamento multidisciplinare di alto profilo e perfettamente spendibile sotto il profilo professionale tanto in Italia quanto all’estero”.