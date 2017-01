Jobs Act: Rossini (Acli), “con la sentenza della Corte Costituzionale si apre un ampio dibattito sul lavoro in Italia”

“Con la sentenza della Corte Costituzionale si apre un ampio dibattito sul lavoro in Italia. Questo è un elemento di soddisfazione per le Acli”. Lo afferma Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli, dopo la decisione della Corte Costituzionale che ha giudicato inammissibile il quesito sull’articolo 18 e ammissibili i quesiti su voucher e responsabilità solidale sugli appalti. “Finalmente, il tema del lavoro torna al centro del dibattito sociale e politico e non potrebbe essere altrimenti dopo i recenti dati Istat che vogliono la disoccupazione ai livelli più alti dal 2015 a oggi. Dobbiamo evitare il pericolo–aggiunge Rossini – che nella partita referendaria gli aspetti sul merito vengano messi in secondo piano da valutazioni strettamente politiche. Anche per questo – conclude Rossini – auspichiamo che il Parlamento intervenga in modo positivo e che le forze sociali alimentino un dibattito sul merito, tenendo presente che la vera questione in Italia riguarda la quantità e la qualità del lavoro”.