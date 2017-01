Giornali Fisc: Cremona, nuova direzione a “La Vita Cattolica”

Dopo aver celebrato, lo scorso dicembre, i 100 anni di storia, il settimanale diocesano “La Vita Cattolica” inizia il 2017 con un rinnovato slancio, a partire dalla nuova direzione. Il 31 dicembre 2016 monsignor Vincenzo Rini – ricorda la diocesi – ha lasciato la guida del giornale, dopo più di 30 anni di servizio. Ne prendono il testimone monsignor Attilio Cibolini, direttore responsabile, già direttore del centro radio-televisivo diocesano, e don Enrico Maggi, direttore editoriale, già incaricato diocesano per l’Ufficio per le Comunicazioni sociali. “Il Consiglio di amministrazione della Nec nell’esprimere gratitudine e vivi ringraziamenti a monsignor Vincenzo Rini per il più che trentennale servizio svolto con dedizione e professionalità, augura ai neonominati buon lavoro e una lunga e proficua collaborazione”, si legge in un comunicato. La nuova direzione del settimanale, spiega la diocesi, “si colloca in una più generale riorganizzazione dei media diocesani che, già unificati nella collocazione presso la Casa della Comunicazione, all’interno del Centro pastorale diocesano di Cremona, saranno chiamati a una sempre maggiore sinergia per rispondere in modo efficace alle necessità comunicative attuali”.

Monsignor Cibolini è nato a Casalbuttano il 28 aprile 1946 ed è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1970. Nel 1987 ha assunto l’incarico di direttore responsabile dell’emittente radiofonica diocesana Rcn. Dal 1999, inoltre, è alla guida di Trc-TeleRadio Cremona Cittanova, il centro di produzione televisiva che, tra le altre cose, ogni settimana realizza la rubrica televisiva “Giorno del Signore”. Consigliere nazionale dell’Associazione Radio e Televisioni cattoliche – Corallo dal 1999, dal 2014 al 2016 è stato anche direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali. Don Enrico Maggi è nato a Sabbioneta il 29 ottobre 1963 ed è stato ordinato sacerdote il 9 giugno 1990. Nel 2002 il vescovo Lafranconi lo ha scelto come direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali e portavoce del vescovo e della curia: incarico che ha mantenuto fino al 2007. Dal 1° settembre 2016 don Maggi ha lasciato il ministero pastorale in parrocchia per tornare ad assumere la guida dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali.