Formazione professionale: Cnos Fap Umbria, domani un convegno a Perugia con la testimonianza del card. Bassetti

“Per il rilancio della formazione professionale” è il convegno che la Federazione nazionale Cnos Fap e i centri di formazione professionale dell’Umbria, Perugia-Foligno-Marsciano promuovono domani, 12 gennaio, a Perugia col patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Perugia (Sala dei Notari, ore 15 – 18). Obiettivo dell’iniziativa, si legge in una nota di presentazione, “è ridare dignità anche in Umbria ai percorsi triennali dei centri di formazione professionale, subito dopo la terza media, come alternativa ai percorsi scolastici, per conseguire una qualifica professionale di buon livello che faciliti l’accesso al lavoro. Già oggi le percentuali di chi trova lavoro dopo tante attività di laboratorio e stage prolungati presso aziende è alta. Il saper fare è importante come il solo sapere, c’è una intelligenza nelle mani, il lavoro può essere via per un apprendimento di qualità, come la recente legge dell’apprendistato nel sistema duale afferma”. Tra i relatori Luigi Bobba, sottosegretario del ministero del Lavoro; Giuseppe Cioffi (Confindustria), il costituzionalista Giulio M.Salerno; il sociologo Dario E.Nicoli ed Eugenio Gotti, esperto di politiche per la formazione e il lavoro. In programma anche una testimonianza del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti.