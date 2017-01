Fede e cultura: Ambrosianeum Milano, incontri su medicina ed etica e sul tema Bibbia e arte

Riprenderà la prossima settimana il ciclo di incontri promosso dalla fondazione culturale Ambrosianeum di Milano. I seminari, sul tema “Sanità e medicina al servizio della persona: riflessioni etiche e sociali”, inizieranno giovedì 19 gennaio e proseguiranno poi per altre tre date (il 15 febbraio, 22 marzo e il 3 maggio). Gli incontri si terranno nella sede milanese dell’associazione (in via delle Ore 3) e, come spiega Ambrosianeum in una nota, “si baseranno su argomenti che suscitano numerosi dibattiti e interrogativi. Ad esempio, si discuterà di come affrontare la tematica degli organismi geneticamente modificati con la dovuta serenità, oppure come comprendere la sofferenza del paziente depresso e migliorare la sua qualità di vita in un contesto terapeutico”. Al ciclo di incontri prenderanno parte, tra gli altri, la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, lo scrittore Vittorino Andreoli, lo psicoterapeuta Marco Garzonio e Salvatore Natoli, professore di filosofia teoretica all’Università Bicocca di Milano. A fine mese, inoltre, prenderà il via il nuovo corso promosso dalla fondazione Ambrosianeum dal titolo “Bibbia e arte”, a cura della storica dell’arte Sissa Caccia Dominioni e di don Matteo Crimella, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale. Il ciclo di incontri partirà il 31 gennaio e proseguirà per tutti i martedì di febbraio, dalle ore 18 alle 19. Per iscriversi al corso, è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla via fax, oppure via mail entro il 23 gennaio.