Diocesi: Roma, al via domani le “letture teologiche” sulla Genesi

Saranno dedicate a “Genesi: il creato, la coppia, il peccato originale” le Letture teologiche 2017, gli appuntamenti diocesani di riflessione che da giovedì 12 gennaio tornano nell’Aula della Conciliazione del Palazzo Lateranense. Saranno introdotti da Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, mentre a trarne le conclusioni di volta in volta sarà il cardinale vicario, Agostino Vallini. I tre incontri – informa la diocesi – si svolgeranno dalle 20 alle 21.30 sempre nel Vicariato di Roma. “Il creato” sarà il tema del primo con monsignor Giacomo Morandi, sottosegretario della Congregazione per la dottrina della fede; il fisico Piergiorgio Picozza, docente all’Università Tor Vergata; Francesco Starace, amministratore delegato di Enel. Giovedì 19 rifletteranno su “La coppia” i coniugi Stefano Maria Paci e Mariagrazia Russo, rispettivamente vaticanista per SkyTg24 e presidente dell’Università degli Studi internazionali di Roma; Gaetano Castello, docente alla Pontificia Facoltà Teologica di Napoli; Enrico Costa, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie con delega alla Famiglia. Il 26 gennaio, l’incontro su “Il peccato originale” con il vescovo ausiliare Lorenzo Leuzzi; il genetista Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù; Michele Vietti, già vicepresidente del Csm.