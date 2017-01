Tv2000: da oggi in onda “Sconosciuti” con storie vere degli italiani

Da oggi, martedì 10 gennaio, Tv2000 manderà in onda “Sconosciuti – la nostra personale ricerca della felicità”, il programma cult ideato da Simona Ercolani e prodotto dalla Stand by me. Si tratta di 60 puntate che verranno trasmesse dal martedì al venerdì, alle 19.30, a cui ne seguiranno – da aprile – altre 40 inedite per la free tv. “Sconosciuti” – si legge in una nota – “ha inventato un linguaggio nuovo per raccontare le storie vere e quotidiane degli italiani, trasformandole in filmati appassionanti e autentici, sulla ricerca della felicità”. “La macchina da presa è accesa, con discrezione, su uomini e donne ‘della porta accanto’ alle prese con la crisi economica, la riscoperta di una passione, la voglia di progettare il futuro dopo un momento di difficoltà. Il tutto con una ricerca della felicità che vive ‘solo se condivisa’”. In “Sconosciuti” vengono raccontate le storie “di chi – prosegue la nota – ha imparato a conciliare lavoro e famiglia, e “parlano di amicizie capaci di resistere al tempo e alla distanza, di relazioni contrastate, di diversità divenute ricchezze, di persone che con coraggio hanno vissuto malattie e disabilità, facendole diventare opportunità di crescita”. “Il contesto sono le grandi città ma anche i piccoli comuni, i paesi, le periferie”, conclude la nota, assicurando che “quello che le vite degli ‘Sconosciuti’ vanno a comporre è un quadro tutto italiano che svela il volto autentico del Paese nelle sue difficoltà e nelle sue incredibili risorse”.