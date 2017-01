Migranti: Gentiloni (presidente Consiglio), Italia ha “dimostrato di saper fare fronte alla crisi”

L’Italia ha “dimostrato negli ultimi tre anni di saper fare fronte alla crisi migratoria creando un’efficace condivisione tra le istituzioni dello Stato insieme alle organizzazioni non governative e a realtà come Migrantes”. Lo scrive il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in un messaggio in occasione della conferenza stampa per la presentazione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che verrà celebrata domenica prossima. Gentiloni ricorda che “senza il prezioso contributo di ognuno non avremmo potuto offrire riparo nel solo 2016 a 180 mila persone insieme a un numero crescente di minori, più di 25 mila solo quest’anno”. E la Fondazione Migrantes, “nella sua azione quotidiana, contribuisce con efficacia e carità ai crescenti bisogni di accoglienza e integrazione”.