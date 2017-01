Migranti: Cosenza, lunedì 16 il convegno “Allarga lo spazio della tua tenda”

“Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”. Riprende il tema della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2017 l’incontro che si terrà il prossimo 16 gennaio a Cosenza, organizzato dall’Ufficio Migrantes diocesano. Appuntamento alle ore 17,30, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo arcivescovile, con il convegno “Allarga lo spazio della tua tenda” che vedrà gli interventi di padre Pino Stancari, sacerdote gesuita residente in diocesi, e di Cristina Molfetta della Fondazione Migrantes; le testimonianze di Rita Carravetta di Medici senza frontiere e di alcuni migranti e rifugiati. L’incontro sarà l’occasione per presentare il progetto di animazione territoriale per l’ospitalità diffusa “Allarga lo spazio della tua tenda” da parte dell’Ufficio Migrantes e della mostra “pARTEnze” di padre Anselmo Perri da parte del direttore del Museo diocesano, don Salvatore Fuscaldo. “La Giornata mondiale del migrante e del rifugiato , giunta ormai alla sua 103ª edizione, costituisce certo una buona occasione per sensibilizzare le comunità sul fenomeno della migrazione – scrive il responsabile diocesano Migrantes, Pino Fabiano -, ma anche per invitare i migranti cattolici e le loro famiglie presenti nelle nostre parrocchie alla partecipazione della Santa messa e della vita parrocchiale”. Le celebrazioni per la giornata verranno aperte la domenica precedente, 15 gennaio, con l’animazione delle liturgie da parte dei migranti presenti in diocesi e la possibilità dei parroci di seguire la traccia di accompagnamento liturgica. Da alcune settimane, in alcune parrocchie della diocesi di Cosenza, le diverse famiglie di migranti hanno la possibilità di partecipare alla messa nelle proprie lingue.