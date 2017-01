Libri: omelie del Papa a Santa Marta tradotte in polacco. È il volume curato da padre Spadaro “La felicità si impara ogni giorno”

Le omelie di Papa Francesco tenute nella cappella della Casa di Santa Marta da marzo 2014 a giugno 2015 sono ora accessibili ai lettori polacchi. La casa editrice Znak di Cracovia, infatti, ha pubblicato la traduzione (curata da Anna T. Kowalewska) del volume uscito in Italia per i tipi della Rizzoli a firma di Antonio Spadaro e intitolato “La felicità si impara ogni giorno”. L’interesse per tale pubblicazione è stato accresciuto particolarmente dalla visita di Papa Francesco per la Gmg2016 a Cracovia. Da analisi recenti pubblicate in occasione del bilancio dell’evento risulta che oltre il 60% dei partecipanti all’incontro dei giovani con il Papa sia convinto che il cattolicesimo abbia per la cultura polacca una grande importanza. Il volume pubblicato da Znak, in originale corredato dalla prefazione di Federico Lombardi, già direttore della Sala stampa vaticana, e dall’introduzione del curatore dell’opera Spadaro, in edizione polacca è stato arricchito da una dettagliata descrizione del rito mattutino nella Casa di Santa Marta redatto dallo stesso padre Spadaro. Inoltre, la traduzione in polacco delle 155 omelie è stata rivista dal decano della Facoltà di Teologia dell’Università Gregoriana, padre Dariusz Kowalczyk.

La particolare cura con la quale l’editore polacco ha voluto predisporre la pubblicazione del volume fa parte della tradizione di quella casa, nota fra gli altri per aver stampato le opere di Giovanni Paolo II, del premio Nobel per la letteratura Wislawa Szymborska, di Elena Ferrante e Giorgio Faletti, nonché di molti altri autori polacchi e stranieri.