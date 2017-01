Francia: ricoverato mons. Pontier presidente dei vescovi francesi

Domenica sera mentre tornava a Parigi, dopo aver celebrato l’Epifania in Bretagna, mons. Georges Pontier, arcivescovo di Marsiglia e presidente della Conferenza episcopale di Francia, accusando un forte dolore al petto, è stato ricoverato a Saint-Brieuc. Lo rende noto un comunicato della Conferenza episcopale francese. I medici hanno diagnosticato un’infezione polmonare e e lo stanno cura do di conseguenza. “Con il vescovo Jean-Marc Aveline, vescovo ausiliare di Marsiglia – scrive la Cef -, invitiamo i cattolici a pregare perché la Madonna vegli su di lui e sulla diocesi di Marsiglia”. Già a metà ottobre l’arcivescovo era stato ricoverato per un malore e all’inizio di novembre non poté partecipare a Lourdes alla Assemblea plenaria dei vescovi.