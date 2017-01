Facoltà teologica del Triveneto: su “Studia patavina” focus dedicato a “Laudato si’: il dibattito e le sfide” e approfondimento sulla “Amoris Laetitia”

È dedicato a “Ripensare la cura della casa comune. Laudato si’: il dibattito e le sfide” l’ampio focus pubblicato sull’ultimo numero di “Studia patavina”, la rivista della Facoltà teologica del Triveneto. “A un anno e mezzo dalla pubblicazione, si desidera offrire un ripensamento del testo – spiega il coordinatore del focus, il teologo Simone Morandini – e una ripresa di alcuni elementi di novità forse non immediatamente evidenti, ma di grande rilevanza da un punto di vista strutturale”. “Si tratta cioè di andare aldilà di una recezione superficiale o frammentata – prosegue – per cogliere piuttosto i nodi e le proposte di un’enciclica che sfida in profondità il pensare e le pratiche ecclesiali”. “I primi due contributi – si legge in una nota – orientano a cogliere tutta la rilevanza assunta dalla Laudato si’ negli ultimi mesi”. Ne parlano Simone Morandini in “Interpretare Laudato si’: il movimento di un’enciclica” e Guido Mocellin in Un’enciclica che interpella molti. Il dibattito sulla Laudato si’”. Altri contributi sono focalizzati sulla dimensione economica (Paolo Foglizzo), su quella specificamente teologica (Riccardo Battocchio), su quella etica (Giuseppe Quaranta) e su quella formativa (Paolo Sartor). Il fascicolo propone anche tre contributi di approfondimento sul tema della famiglia, a seguito del Sinodo e dell’esortazione post-sinodale Amoris Laetitia: si tratta di “Finalmente in scena Amoris Laetitia”, “I divorziati che vivono una nuova unione: ripresa del percorso sinodale” e “La pastoralità in Amoris Laetitia: radici conciliari e sviluppo pratico”.