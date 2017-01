Emergenza freddo: Comunità S. Egidio rilancia appello a solidarietà e raccolta coperte e sacchi a pelo in tutta Italia

La Comunità di Sant’Egidio informa che “in questi giorni di freddo in tanti hanno risposto con generosità all’appello che abbiamo lanciato per riscaldare le notti di chi dorme al freddo rischiando spesso la vita. Ma il freddo continua e noi anche!”. Ogni sera in diverse città d’Italia partono gruppi di persone con coperte e bevande calde che vengono distribuite alle persone senza dimora. Per questo Sant’Egidio rilancia l’appello rivolto alcuni giorni fa invitando i cittadini a donare coperte e sacchi a pelo da distribuire a chi vive per strada o in alloggi impropri e disagiati, portandoli nei suoi centri di raccolta di diverse città italiane: Roma, Aversa, Bari, Catania, Genova, Messina, Milano. Indirizzi indirizzi e orari di raccolta sul sito.