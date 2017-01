Educazione: Roma, il 19 gennaio presentazione di “Uomini in cattedra non per mestiere ma per passione”

Verrà presentato giovedì 19 gennaio a Roma il volume “Uomini in cattedra non per mestiere ma per passione” realizzato da fratel Remo L. Guidi. “Il libro – si legge in una nota – presenta una galleria di protagonisti del mondo lasalliano, molti dei quali hanno vissuto le loro esperienze di vita dentro le mura del Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode e hanno contribuito a renderlo un luogo privilegiato di crescita umana e professionale”. “L’autore . Prosegue la nota – riesce a metterne in luce, con un’analisi attenta e documentata, le loro qualità di docenti e di religiosi dotati non solo di vasta cultura e profonde qualità pedagogiche, ma anche capaci di trasmettere i grandi valori cristiani e di intessere sincere e variegate relazioni con i giovani e il loro mondo, fatto di studi, di sport, di tempo libero, di impegno caritativo e sociale”. All’evento, che sarà ospitato dalle 18 presso la sala audiovisivi del Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, oltre all’autore interverranno anche il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, coach Valerio Bianchini, che rievocherà la sua esperienza alla Stella Azzurra, Mario Arceri, docente all’Università Roma 2 Tor Vergata, e Marco Camerini, docente formatosi alla scuola lasalliana. A coordinare gli interventi sarà il direttore del Collegio – Istituto, fratel Alessandro Cacciotti, che – spiegano gli organizzatori – “si soffermerà su alcuni aspetti dell’insegnamento e della testimonianza di vita dei personaggi che di più hanno contribuito a costruire l’identità della scuola e su quanto ancora rimane vivo dei loro valori e metodi educativi”.