Diocesi: Cosenza, sabato la Marcia della Pace

“La non violenza: stile di una politica per la pace”. Il tema che Papa Francesco ha voluto per Giornata della pace traccia anche il cammino prossimo dell’impegno dell’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Momento culminante sarà la Marcia della Pace, il prossimo 14 gennaio. L’appuntamento è alle 19 a piazza XI settembre, quando, con il raduno dei partecipanti, verrà avviata la fiaccolata. A guidare e presiedere il momento di preghiera sarà l’arcivescovo, monsignor Francesco Nolè. Alle 19,30 partirà la Marcia, che giungerà nella parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e della Madonna di Loreto, dove ci sarà una veglia di preghiera. L’Ufficio del lavoro ha voluto invitare per l’occasione le associazioni operanti in città e le altre confessioni religiose. “Il Papa sottolinea costantemente la presenza di una guerra mondiale a pezzi. La guerra ormai è l’odio verso la persona. Coinvolgere le esperienze associative del territorio significa dare un segno e pacificare tutte quelle divisioni che ci sono anche nel nostro piccolo, anche nella nostra città, per un lavoro sempre più proficuo e insieme a servizio del bene comune”, afferma il direttore dell’Ufficio del lavoro diocesano, don Francesco Bilotto.