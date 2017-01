Diocesi: Assisi, tante iniziative per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” è il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si svolgerà dal 18 al 25 gennaio ad Assisi. “Quella di quest’anno – spiega suor Alessandra Sciaboletta, delegata diocesana per il dialogo e l’ecumenismo – è una settimana particolarmente importante perché è il Santo Padre in persona che con il suo esempio ci spinge sulla via della riconciliazione. Il programma prevede intensi momenti di preghiera a cominciare dal primo giorno che vedrà la partecipazione del pastore Pavel Gajewski e della presidente della Comunità valdo/metodista di Perugia. L’unità dei cristiani non la facciamo noi ma la fa Dio, a noi il compito di pregare”. Il calendario degli appuntamenti prevede mercoledì 18 gennaio, alle 20,30, al monastero di Bose ci sarà la commemorazione dei 500 anni della Riforma; giovedì 19 gennaio l’incontro alla presenza degli ortodossi si terrà alle 20,30 nella basilica di San Francesco; venerdì 20 gennaio, alle 20,30, preghiera nella chiesa di Santa Maria Maggiore ora santuario della Spogliazione; sabato 21 gennaio, alle 21,15, nella basilica di Santa Maria degli Angeli; domenica 22 gennaio, alle 17,30, nella basilica di Santa Chiara; lunedì 23 gennaio, alle 20,30, nella parrocchia di San Pietro partendo dal monastero delle clarisse di Santa Coletta; martedì 24 gennaio, alle 20,30, nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva; mercoledì 25 gennaio, alle 20,30, nella cattedrale di San Rufino. Agli incontri è assicurata la presenza del cappellano anglicano reverendo padre Tim, ora residente in Assisi. In continuità con la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ci sono poi tutte le iniziative per la Giornata della memoria che vedono Assisi in prima linea con una serie di eventi in ricordo di quanto la città fece, a cominciare dal suo vescovo di allora, monsignor Placido Nicolini, per salvare gli ebrei.