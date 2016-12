Ue: Aarhus (Danimarca) e Pafos (Cipro) Capitali europee della cultura per il 2017

(Bruxelles) A partire dal 1° gennaio Aarhus e Pafos deterranno il titolo di “Capitale europea della cultura”. Ad Aahrus il programma culturale inizierà ufficialmente il 21 gennaio. Per Pafos la cerimonia di apertura avrà luogo il 28 gennaio, alla presenza di Christos Stylianides, commissario responsabile per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, e di Nicos Anastasiades, presidente di Cipro. Il commissario Tibor Navracsics dichiara: “Il titolo di Capitale europea della cultura costituisce un’opportunità unica per unire le comunità sotto l’egida della cultura e per promuovere, a livello locale, europeo e internazionale, solidi partenariati per il futuro. Auguro ad Aarhus e a Pafos un grande successo nell’anno a venire”. Le due città hanno proposto programmi “da cui traspare la loro centenaria tradizione culturale e ricorreranno a diverse forme artistiche per affrontare le problematiche di natura socio-economica che attualmente affliggono l’Europa”. Per ulteriori informazioni, sono disponibili i siti ufficiali: http://www.aarhus2017.dk/, http://www.pafos2017.eu/.