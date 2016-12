Pace: il 1° gennaio a Napoli la Marcia organizzata da Sant’Egidio e altre associazioni

Si terrà a Napoli il 1° gennaio 2017 alle 17,30, a piazza del Gesù, la Marcia della pace organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con l’arcidiocesi, Associazione genitori scuole cattoliche, Azione cattolica, Cammino neocatecumenale, Csi, Cvx, Movimento dei focolari, Unione cattoliche operaie. L’inizio della manifestazione prevede delle testimonianze, tra cui quella di una famiglia siriana arrivata in Italia attraverso i corridoi umanitari promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e dalla Tavola valdese. Alle 18.15 prenderà il via la marcia che sarà aperta dai bambini. Verranno portati dei cartelli con la scritta dei Paesi in guerra. Alla marcia si unirà il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, in piazza San Gaetano, e al termine della fiaccolata, che attraverserà il centro storico, sarà celebrata la messa in cattedrale, alle 19.00.