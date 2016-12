Marcia della pace 2016: mons. Bettazzi, “la nonviolenza è la sostanza del cristianesimo”

(dall’inviato Sir a Bologna) – “La violenza è abominio, egoismo, imposizione. La nonviolenza è amore, solidarietà, è la sostanza del cristianesimo”. Lo ha detto oggi pomeriggio a Bologna monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, già presidente di Pax Christi Italia e International, portando la sua testimonianza alla 49° Marcia per la pace, che ha come titolo quello della prossima Giornata della pace, “La nonviolenza: stile di una politica di pace”. Compito degli uomini di buona volontà, ha sottolineato, è “prevenire, attraverso la diplomazia, e non fare la guerra”. “La nonviolenza – ha aggiunto – dovrebbe essere la caratteristica di tutte le religioni, ma in modo particolare del cristianesimo”: il Papa “ci richiama alla nonviolenza perché questa è la sostanza del cristianesimo”. Bettazzi ha quindi additato Maria come “modello di nonviolenza”: una nonviolenza che è “contemplativa, attiva e profetica” e può cominciare “riflettendo sulla Parola di Dio, con momenti di preghiera e silenzio per ritrovare al fondo della nostra coscienza l’ispirazione dello Spirito Santo. La non violenza parte dalla contemplazione interiore”. “Chiediamo alla Madonna – ha concluso – che ci faccia essere nonviolenti nella contemplazione, nell’azione, nella profezia”.