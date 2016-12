Marcia della pace 2016: mons. Zuppi (Bologna), “il nonviolento non vive nel mondo dei sogni ma affronta il male”

(dall’inviato Sir a Bologna) – “Il nonviolento non è uno che vive nel mondo dei sogni, ma che affronta il male”. Lo ha sottolineato l’arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Maria Zuppi, celebrando oggi pomeriggio il Te Deum nella basilica di San Petronio, a Bologna, all’interno della Marcia nazionale per la pace in corso nel capoluogo emiliano. “La pace non può essere divisa. Se manca a qualcuno manca a tutti”, ha esordito il vescovo, nella convinzione che, “se la guerra è mondiale divisa in pezzi, pure la pace è mondiale e dobbiamo cercarla per tutti i pezzi che soffrono”. “La pace è un bene pieno, una parola che non sopporta aggiunte o caricature”, ha aggiunto citando don Primo Mazzolari. E mentre “le guerre, dichiarate o no, sono sempre un’inutile strage, che segna la vita di milioni di persone e condiziona per tutta la vita”, la nonviolenza al contrario deve essere “lo stile caratteristico delle nostre azioni, delle relazioni, della politica”. Perciò – è l’invito di mons. Zuppi – “non perdere l’opportunità di una parola gentile, di un sorriso, di ogni piccolo gesto che semini pace e amicizia”. “Vogliamo una politica per la pace, nel senso più alto del termine. Non si tratta di pie intenzioni o di una visione intimistica, ma di una convinzione che comporta scelte e azioni. La pace è possibile, inizia da me – ha concluso – e diventa uno stile che si diffonde”.