Marcia della pace 2016: mons. Zuppi (Bologna), i portici saranno “ponti che uniscono”

Mons. Zuppi con mons. Santoro (a sinistra) e mons. Bettazzi (a destra)

(dall’inviato Sir a Bologna) – “Bologna oggi è ancora più bella perché è piena di colori. La pace non ha un colore solo”. Così l’arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Maria Zuppi, ha aperto oggi pomeriggio la 49ª Marcia nazionale per la pace, per la prima volta nel capoluogo emiliano. Sul palco dei Giardini Margherita (prima tappa della Marcia), a fianco del sindaco Virginio Merola, di monsignor Filippo Santoro (arcivescovo di Taranto e presidente della Commissione episcopale Cei per i problemi sociali e del lavoro, la giustizia e la pace), monsignor Giovanni Ricchiuti (arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi) e monsignor Luigi Bettazzi (vescovo emerito di Ivrea, già presidente di Pax Christi), il presule si è rivolto ai presenti ricordando che, com’era nelle intenzioni di papa Paolo VI, la Marcia vuole “mettere insieme tutti gli amici della pace”. “Oggi – ha aggiunto il vescovo – cammineremo lungo i portici di Bologna, e i portici saranno come i ponti che uniscono gli uni agli altri”, così come la nonviolenza dev’essere “lo stile per la pace”. “Camminiamo insieme”, ha concluso, “perché la pace è di tutti e Bologna è per la pace”. Dal sindaco è quindi venuto l’invito alla città per “riprendere a camminare insieme” e “insieme lavorare per costruire la città che vogliamo, senza rivendicare supremazie o identità che ci escludono l’uno dall’altro”.