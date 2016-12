Marcia della pace 2016: mons. Ricchiuti (Pax Christi), “portiamo speranza e accoglienza”

(dall’inviato Sir a Bologna) – “Portiamo con questa marcia speranza e accoglienza lungo le strade di Bologna, immagine delle strade del nostro mondo, in una sinfonia di culture, fedi, senza paura”. Queste le parole di saluto che monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, ha rivolto oggi pomeriggio a Bologna ai partecipanti alla 49ª Marcia nazionale per la pace, promossa da Azione cattolica, Caritas italiana, Pax Christi, Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. “Non importa quanti siamo, ma chi siamo e perché siamo qui. Siamo il popolo della pace, numerosissimo, che qui e altrove si mette sempre in cammino”. Richiamando il tema della Marcia e della Giornata per la pace – “La nonviolenza: stile di una politica per la pace” – il presule ha quindi espresso l’auspicio “che la politica sappia accogliere queste istanze che provengono dal popolo della pace”.