Diocesi: Milano, Te Deum del card. Scola al Trivulzio e messa al Centro San Fedele. Domani messa in duomo per la pace

L’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, sarà oggi, alle ore 16, in visita al Pio Albergo Trivulzio (via Trivulzio 15, Milano). Incontrerà gli anziani ospiti dell’istituto, il personale e la direzione. Nella chiesa del centro pregherà con gli anziani, rivolgerà loro una riflessione e intonerà il “Te Deum”, inno di ringraziamento che tradizionalmente la chiesa canta l’ultimo giorno dell’anno. Più tardi, alle ore 18.30, il cardinale sarà – come segnala un comunicato della curia ambrosiana – nella parrocchia di San Fedele dove, “insieme alla comunità religiosa dei Gesuiti e ai fedeli celebrerà l’Eucarestia e ripeterà il canto del Te Deum” (piazza San Fedele, Milano). Nell’omelia l’arcivescovo “rifletterà anche sull’anno ormai concluso e al termine della messa si fermerà per l’incontro con i Gesuiti che reggono la parrocchia e il Centro San Fedele”. Domani, domenica 1° gennaio, Giornata mondiale della pace, l’arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica in duomo alle 17.30. Alla messa parteciperanno i rappresentanti delle diverse confessioni che aderiscono al Consiglio delle Chiese cristiane di Milano. Al termine “il cardinale li riceverà in arcivescovado per un incontro di cordialità”. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Chiesa Tv (canale 195), www.chiesadimilano.it e Radio Mater.