Capodanno alternativo: Sermig, a Torino centinaia di giovani al “cenone del digiuno”

“L’odio non ci fermerà. Ripartiamo dall’amore” sarà il tema guida del 31 dicembre del Sermig, in preparazione al V appuntamento mondiale dei giovani della pace in programma a Padova il 13 maggio 2017. L’Arsenale della Pace di Torino ospiterà centinaia di giovani da tutta Italia che trascorreranno le loro giornate a servizio dei più poveri, nel segno del volontariato e della riflessione: il 31 dicembre, a partire dalle ore 20,30, gli spazi dell’Arsenale della Pace ospiteranno il “cenone del digiuno”, con una riflessione animata dai giovani. L’invito sarà di rinunciare al cenone devolvendo l’equivalente in denaro alle accoglienze di chi bussa alle porte dell’Arsenale della Pace. L’evento si concluderà alle 23.00 con la tradizionale Marcia della pace che raggiungerà il Duomo di Torino per la messa di mezzanotte celebrata dall’arcivescovo Cesare Nosiglia. “Con l’odio non possiamo costruire nulla – afferma Ernesto Olivero, fondatore del Sermig – se lui vince perderemo tutti. Eppure, insieme possiamo riscoprire le ragioni della speranza per vivere davvero un nuovo inizio. A Torino saremo in tanti a ricordarcelo per dire che possiamo davvero ripartire dall’amore, dagli ideali, dalla concretezza dei nostri sogni”. L’incontro, ad ingresso libero, sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.sermig.org/diretta.