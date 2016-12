(dall’inviato Sir a Bologna) – “Noi a Taranto abbiamo un debito ecologico: si è prodotto acciaio per tutta l’Italia ottenendo in cambio inquinamento e morte. Questo non può continuare”. E’ l’ammonimento che l’arcivescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro, ha rivolto alle istituzioni presenti alla Marcia della pace, oggi pomeriggio a Bologna, ricordando il caso delle acciaierie Ilva.