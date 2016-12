Dalla visita alla Sinagoga di Roma all’incontro con il Patriarca Kirill a Cuba, dall’incontro con il Grande Iman di Al-Azhar in Vaticano alla visita ad Auschwitz, ancora alla Canonizzazione di Madre Teresa. Sono alcuni dei momenti forti del 2016 di Papa Francesco che ritroviamo in un video realizzato dalla Segreteria per la comunicazione per i social media. Un video che, attraverso le immagini, racconta l’intenso anno di Francesco contraddistinto dal Giubileo della Misericordia.