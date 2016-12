Povertà: Consulta antiusura aderisce all’appello, “sì a reddito d’inclusione e Piano nazionale”

La Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II” con le 28 Fondazioni antiusura condivide e sostiene l’appello lanciato il 28 dicembre dall’Alleanza contro la povertà in Italia, per chiedere alle istituzioni di approvare la legge delega di introduzione del Reddito d’inclusione (Rei) e predisporre il Piano nazionale contro la povertà, prima della chiusura anticipata della legislatura. L’appello è stato inviato ai Presidenti della Repubblica, Consiglio, Senato e Camera, ed è finalizzato a non far pagare ai poveri le conseguenze dell’instabilità politica.