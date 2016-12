Marcia della pace: a Polistena appuntamento promosso da “Il Samaritano” e diocesi Oppido-Palmi

Si rinnova per la ventinovesima volta la “Marcia della pace di Capodanno” a Polistena (Reggio Calabria). Organizzata dall’associazione Il samaritano del paese reggino, insieme alla diocesi, ha come tema quello scelto dal Papa per la Giornata della pace: “La nonviolenza stile di una politica per la pace”. Il programma prevede, il 1° gennaio, alle ore 18.15 il ritrovo presso la chiesa Santissima Trinità – santuario Maria Santissima dell’Itria, dove è prevista l’accoglienza del parroco della comunità di Santa Maria Vergine, don Pino De Masi. Nel piazzale adiacente sarà proiettato un video a cura dei giovani del servizio civile della parrocchia Santa Maria Vergine su “Alcune violenze di ieri e di oggi”. La marcia seguirà un percorso all’interno del paese con sosta in piazzale Suor Maria Teresa Fioretti per alcune testimonianze sul tema della giornata. Alle ore 19.15, nel duomo della città, il vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, monsignor Francesco Milito, presiederà una celebrazione eucaristica.