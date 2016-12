Governo: De Palo (Forum Famiglie), “20 miliardi per le banche si trovano sempre, per le famiglie mai”

Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari

“Siamo stanchi di assistere ormai da anni a questo gioco delle parti: 20 miliardi per le banche si trovano sempre, per una riforma fiscale a dimensione familiare che rilancerebbe il Paese sempre e solo pochi spicci”. Questo il pensiero di Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Famiglie. “È veramente un mistero – riprende De Palo – per salvare le banche si trovano risorse insospettabili, per salvare le famiglie che sono la vera ricchezza del Paese sempre rinvii o scuse. L’anno giusto è sempre il prossimo e, intanto, viviamo l’inverno demografico più lungo della nostra storia e i nostri giovani emigrano all’estero per realizzare i loro sogni lavorativi e familiari”. “Le famiglie – conclude De Palo – sono stanche delle promesse, delle belle parole e delle rassicurazioni: prima vengono le persone e le famiglie e poi il resto”.