Diocesi: Treviso, in festa per i 90 anni del vescovo emerito Magnani

Una messa per rendere grazie al Signore e un pranzo in Seminario per tutto il presbiterio diocesano. La diocesi di Treviso festeggerà così, con affetto e gratitudine, lunedì 2 gennaio, il vescovo emerito di Treviso, mons. Paolo Magnani, in occasione del suo 90° compleanno, che ricorre il 31 dicembre. A porgerli gli auguri dalle pagine del settimanale diocesano “La Vita del popolo” è il vescovo Gianfranco Agostino Gardin.

Ben 65 gli anni di sacerdozio di mons. Magnani, che è stato ordinato prete lo stesso giorno, mese e anno di papa Benedetto, e, di questi, 39 sono gli anni di episcopato. Dopo essere stato vescovo di Lodi, nel 1988 san Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo di Treviso, di cui è stato pastore fino al gennaio 2004, e qui ha scelto di rimanere dopo aver concluso il suo servizio episcopale. “Sono sempre rimasto colpito dalla conoscenza che il vescovo Paolo ha della Chiesa di Treviso – sottolinea il vescovo Gardin -. Conversare con lui sulla Chiesa universale e sulla nostra Chiesa trevigiana è sempre un’esperienza proficua. Io penso che Pavia abiti la parte più ‘intima’ del suo cuore e che anche Lodi vi abbia un suo spazio; ma non vi è dubbio che Treviso è entrata ‘prepotentemente’ nella sua vita, nella sua esperienza di pastore, nell’esercizio della sua paternità sacerdotale. La sua presenza discreta e il suo umile servizio a Sant’Agnese mettono in luce che, a 90 anni, a mons. Magnani piace ancora molto – anzi, gli piace sempre più – fare il prete”.

Mons. Gardin conclude ringraziandolo “del suo amore per questa Chiesa e, in particolare, per questo presbiterio; grazie del suo esempio di pastore; grazie anche del dono, del quale anche noi beneficiamo, di una vecchiaia ricca di serenità, di sapienza e soprattutto di fede”.