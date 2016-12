Diocesi: Reggio Calabria-Bova, la “gioia” del vescovo dopo la sentenza relativa alla posizione di don Nuccio Cannizzaro nel processo Raccordo-Sistema

Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, è intervenuto dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza relativa alla posizione di don Nuccio Cannizzaro nel processo Raccordo-Sistema. “Dopo aver preso visione delle motivazioni dell’assoluzione di don Nuccio Cannizzaro depositate nei giorni scorsi e relative alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 15 luglio 2014 – ha scritto il presule – voglio confermare ancora una volta la personale vicinanza al carissimo don Nuccio e a tutta la parrocchia di Condera”. Mons. Morosini ha sottolineato come sia “una sentenza che, almeno dopo questa prima fase processuale, con l’ampiezza e l’intelligenza delle sue argomentazioni, rende loro giustizia per tutte le sofferenze patite per lunghissimi anni. Soprattutto, trovo confortante che il Tribunale abbia riconosciuto la totale estraneità di don Nuccio rispetto ai presunti mafiosi”, prosegue l’arcivescovo reggino. “Con la gioia per questo primo risultato positivo continueremo a stare accanto a don Nuccio e alla sua comunità parrocchiale. Non mancherà la preghiera al Signore perché la loro fede – ha concluso mons. Morosini – maturata in questi anni di dolore e di trepidazione, possa produrre quei frutti di bene che solo il seme del dolore riesce a far germogliare”.