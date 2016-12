Diocesi: Perugia-Città della Pieve, tre eventi per “costruire ponti di amicizia e pace”

La comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si appresta a vivere, tra il 30 dicembre e il 1° gennaio, tre eventi accomunati dai temi dell’ascolto e dialogo per “costruire ponti di amicizia e di pace in famiglia come nella società”. A ricordarlo è il cardinale Gualtiero Bassetti che parla di “quattro grandi sfide” che l’umanità ha dinanzi a sé: “dialogo, periferie, famiglia e misericordia”, di cui si parlerà durante i tre eventi: la Giornata diocesana della Famiglia (venerdì 30 dicembre, ore 15-22, complesso parrocchiale “Santa Famiglia di Nazareth” di San Sisto); la celebrazione eucaristica di ringraziamento con il canto del Te Deum (sabato 31 dicembre, ore 18, cattedrale di San Lorenzo); la 50a Giornata Mondiale della Pace in Diocesi con la messa e canto del Veni Creator (domenica 1° gennaio, ore 18, cattedrale di San Lorenzo). La Giornata delle Famiglie si concluderà con la veglia di preghiera guidata dal vescovo ausiliare mons. Paolo Giulietti, mentre le celebrazioni del Te Deum e del Veni Creator saranno presiedute dal cardinale Bassetti, che traccerà un “bilancio” del 2016 e presenterà il messaggio di Papa Francesco per la 50a Giornata della Pace, voluta da Paolo VI nel 1968, che quest’anno ha per tema:“La non violenza: stile di una politica per la pace”.