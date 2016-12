Diocesi: mons. Pompili (Rieti) celebrerà domani il Te Deum ad Amatrice. “Riaprire il cuore alla speranza”

Il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà domani, sabato 31 dicembre, alle ore 16, la celebrazione del Te Deum ad Amatrice, presso la Casa della comunità “Sant’Agostino”. “Una presenza che conclude un anno segnato dalla contraddizione tra l’esperienza di grazia vissuta con il Giubileo della misericordia e quella drammatica del terremoto, che sembra non avere fine”, afferma un comunicato. “In questa situazione, sostare in preghiera è un modo per riaprire il cuore alla speranza e alla ricostruzione. Una prospettiva che non manca di guardare a quanto è andato perduto. Per questo l’occasione vedrà l’annuncio, da parte del vescovo Domenico, di un libro dedicato alle vittime del terremoto. Un memoriale che raccoglie le storie di tutte le vite interrotte dal sisma frutto di un intenso lavoro di indagine giornalistica, promosso dalla diocesi di Rieti e concluso proprio sul finire dell’anno”. La presentazione del volume, in corso di preparazione, è prevista per il 24 di gennaio.