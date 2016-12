Diocesi: Genova, il museo organizza tour tra i presepi del centro storico

Un percorso guidato fra Museo e centro storico alla scoperta di alcuni dei principali presepi della tradizione genovese. Si intitola “Presepi di carta, presepi di pietra, presepi dipinti” ed è organizzato dal Museo diocesano di Genova in occasione delle festività natalizie. Si terrà domani, venerdì 30 novembre, e il 6 e il 7 gennaio e permetterà di apprezzare allestimenti “particolarmente rilevanti, curiosi o meritevoli di valorizzazione, per respirare l’atmosfera di Natale attraverso le opere che, nei secoli, ne hanno raccontato la storia”. Presepi e allestimenti “della tradizione, con ricche vesti, ricami dorati e minuti particolari; presepi seminascosti; presepi dipinti a volte sfruttando la versatilità del colore applicato su tavola, tela o pergamena, a volte incisi e scolpiti in pietra o legno”. La visita guidata toccherà alcune delle principali chiese del centro storico come la chiesa di S.Luca, la chiesa delle Scuole Pie, la cattedrale di San Lorenzo, la chiesa del Gesù, oltre allo stesso Museo diocesano genovese. Info su costi, orari ed eventuali aggiornamenti: www.museodiocesanogenova.it