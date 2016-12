Diocesi: Bolzano-Bressanone, ultimo saluto a mons. Golser. Il motto episcopale e l’impegno per la pace

Mons. Muser ha ricordato il motto episcopale scelto dal suo predecessore, mons. Golser: “Christus pax nostra”. “Con questo suo motto – ha spiegato – voleva portarci a riflettere sulla nostra identità: il nostro essere cristiani si comprende solo a partire da Cristo. Con tale motto egli pensava ai gruppi linguistici della nostra terra, chiamati in Cristo a una convivenza di rispetto, di dialogo e di pace, ma anche alle persone provenienti da culture e religioni diverse”. Il vescovo Muser ha invitato a guardare a questo motto episcopale come a un vero e proprio testamento: “Esso permane ben oltre il breve e intenso periodo in cui è stato nostro vescovo. In quest’ora della sua sepoltura spero e prego con tutti voi che egli stesso ora possa sperimentare personalmente e in pienezza Cristo come quella pace che lo sosteneva nel sopportare la grande croce che aveva investito la sua vita”. La continua ricerca della pace e della convivenza pacifica “è e rimane la vocazione della nostra diocesi e dei suoi vescovi”, ha aggiunto Muser, “pace nel nostro pensare, parlare ed agire, nelle nostre case, tra culture e religioni diverse, tra i gruppi linguistici, tra i vicini e i lontani, tra i compaesani e gli extracomunitari, con tutta la creazione”.