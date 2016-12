Diocesi: Agrigento, dalla Regione Sicilia finanziamento per messa in sicurezza della cattedrale

“La delibera della Giunta regionale n. 427 del 22 dicembre” della Regione Sicilia “è stata finanziata per un importo pari a 800mila euro, che vanno a sommarsi all’altro 50% dei fondi messi a disposizione dall’arcidiocesi di Agrigento”. Tali fondi riguardano, come chiarisce una nota della diocesi, “il finanziamento per la messa in sicurezza della cattedrale di Agrigento”. Si tratta del progetto commissionato dalla diocesi “e presentato all’assessorato Infrastrutture e mobilità della Regione partecipando al Bando pubblico 793/2015 per interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi urbani nei Comuni della Regione”. La nota della curia ricostruisce l’iter del provvedimento che si conclude “dopo 17 mesi”, “grazie alla tenacia del cardinale Francesco Montenegro e di don Giuseppe Pontillo”. “Trova così conclusione il secondo passaggio per la messa in sicurezza della cattedrale di Agrigento. I passaggi successivi saranno le operazioni di gara e l’inizio dei lavori” che dovrebbero “avvenire nel più breve tempo possibile, considerata la situazione del sacro edificio, importante per la Chiesa agrigentina in quanto la Chiesa della cattedra del vescovo e per la Sicilia e la città di Agrigento”. “In questo anno 2016 sono stati ben 45mila i turisti che hanno visitato la cattedrale, ridandole una funzione importante per lo sviluppo turistico ed economico del territorio”. La notizia del finanziamento dell’intervento di messa in sicurezza della cattedrale di Agrigento rappresenta “un segno di speranza per la rinascita del centro storico”.