Capodanno solidale: Caritas ambrosiana, “Cena sospesa” al ristorante Kapuziner Platz per 37 ospiti

Domani per il cenone di Capodanno 37 persone in difficoltà saranno ospiti di uno dei ristoranti che partecipano all’iniziativa di Caritas ambrosiana “Cena sospesa”, il Kapuziner Platz di viale Lazio a Milano. Gli ospiti siederanno a tavola, insieme agli altri clienti, e potranno degustare il menù previsto per quella sera: specialità bavaresi, nello spirito del locale (sidro, brezel, knodel, spadellata di manzo con patate, ampia varietà di birre), contaminate dai must della tradizione ambrosiana (panettone e spumante). Per chi ha particolari esigenze alimentari, inoltre, la cucina del ristorante ha preparato qualche variante senza carne di maiale. La cena inizierà alle 20.30 e terminerà alle 24.00 con il tradizionale brindisi. “In questo ristorante che aderisce a ‘Cena sospesa’, sono i clienti a offrire con le loro donazioni i pasti a chi ha bisogno; domani sarà lo staff a farlo, aprendo le porte a nuovi ospiti. Un gesto che avevamo già compiuto lo scorso anno e che vorremmo diventasse una tradizione”, spiega il proprietario del locale Alessandro Provolo.

L’iniziativa “Cena sospesa”, promossa insieme a Fipe, Confocommercio ed Epam, coinvolge nella città di Milano 23 ristoranti. Nei locali le offerte dei clienti vengono raccolte e convertite in ticket restaurant. I buoni-pasto vengono poi ridistribuiti alle persone in difficoltà assistite dai centri di ascolto parrocchiali. Partita in forma sperimentale durante Expo Milano 2015, l’iniziativa è proseguita. Solo nell’ultimo anno, le offerte hanno permesso di ridistribuire 4mila buoni pasto. I ticket sono stati assegnati a 89 disoccupati impegnati in progetti di riqualificazione professionale.