Azione cattolica: seminario e veglia a Roma per il 50° della Giornata mondiale della pace

In occasione del 50° anniversario della Giornata mondiale della pace, l’Istituto “Giuseppe Toniolo” e la presidenza nazionale dell’Azione cattolica italiana (che fra l’altro co-promuove per domani, 31 dicembre, la 49ma Marcia nazionale per la pace a Bologna, assieme a Conferenza episcopale italiana, Caritas, Pax Christi, diocesi di Bologna) organizzano due appuntamenti a Roma. Anzitutto il seminario “La nonviolenza: stile di una politica per la pace”, che si terrà nella capitale venerdì 20 gennaio 2017 alle ore 17.00; quindi, in serata, la veglia di preghiera per la pace, che si terrà a Roma, presso la Fraternità generale delle Piccole Sorelle di Gesù di Charles de Foucauld, alle ore 21.15. Il seminario si terrà alla Domus Mariae (Roma, via Aurelia 481) con interventi di: Matteo Truffelli, presidente nazionale di Ac; Ugo De Siervo, presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto Giuseppe Toniolo; mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea; mons. Gianni Manzone, Pontificia Università Lateranense. Seguiranno testimonianze di Alberto Capannini, responsabile di Operazione Colomba – Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini; Luisa Alfarano, volontaria – Servizio vivile nazionale. Per ulteriori informazioni: www.azionecattolica.it.