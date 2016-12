Tv: il 31 dicembre su Rai Uno “I giubilei – La strada del perdono”. Mons. Viganò, “collaborazione tra Ctv, Officina della Comunicazione e Rai Uno”

Si intitola “I Giubilei – La strada del perdono” il documentario prodotto dal Centro televisivo vaticano (Ctv) e da Officina della Comunicazione, in onda il 31 dicembre su Rai Uno (ore 15.05) che racconta le tappe principali dell’appena concluso Giubileo straordinario della misericordia. “Il Giubileo indetto da Papa Francesco ha segnato l’avvio di un deciso coinvolgimento della chiesa cattolica diffusa in ogni angolo della terra a lasciarsi attrarre dalla misericordia di Dio Padre”. Lo afferma mons. Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, che aggiunge: “La struttura gestita da mons Fisichella ha puntellato l’anno di incontri e giornate speciali che han tutte indicato lo statuto proprio del manifestarsi di Dio: nei poveri, negli ultimi e nei sofferenti”. Nel documentario si ripercorrono le tappe principali della storia del Giubileo, un evento che, dal 1300 si ripete nel percorso della storia della Chiesa e nella storia dell’umanità. “Non si tratta di una mera narrazione storica del susseguirsi dei Giubilei – si legge in un comunicato –; è piuttosto un continuo intrecciarsi tra presente e passato, che affida il flusso della narrazione alle diverse tematiche affrontate”.

Le interviste ad alcuni esperti “permettono di approfondire i contenuti da una pluralità di punti di vista disciplinari che facilitano gli affondi tematici sui diversi aspetti che caratterizzano la storia dei Giubilei”. “Come sempre – conclude mons. Dario Edoardo Viganò – c’è in campo l’idea di un gruppo il lavoro attorno a un progetto: il Ctv con Officina della Comunicazione, Rai Uno con cui ci si è confrontati circa l’utile opportunità che il servizio pubblico possa mettere in onda, a fine evento, una trasmissione di tale valore”.