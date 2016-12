Prefettura Casa Pontificia: quasi 4 milioni di fedeli dal Papa nel 2016

Sono stati quasi 4 milioni i fedeli che hanno partecipato ai vari incontri con il Santo Padre avvenuti in Vaticano nel corso del 2016: udienze generali e speciali, udienze giubilari, celebrazioni liturgiche, Angelus e Regina Coeli. A riferire il dato è la Prefettura della Casa Pontificia che, in occasione della fine dell’anno, ha reso noto oggi, attraverso la sala stampa vaticana, un quadro riassuntivo. “È bene ricordare – si legge nella nota – anzitutto che si tratta di dati approssimativi, che vengono calcolati sulla base delle domande di partecipazione agli eventi pervenute alla Prefettura della Casa Pontificia e dei biglietti distribuiti dalla stessa, come pure su una stima sommaria delle presenze a momenti come l’Angelus o il Regina Coeli e le celebrazioni in Piazza San Pietro. I dati più rilevanti si riscontrano nei mesi di marzo, in concomitanza con la Settimana Santa, e di settembre, in occasione della canonizzazione di Santa Madre Teresa di Calcutta. Com’è evidente, il quadro si riferisce solo agli incontri in Vaticano e non comprende gli altri momenti vissuti dal Papa con grande partecipazione di fedeli: né le visite nella diocesi di Roma, né quelle in Italia e tanto meno i grandi viaggi internazionali in cui – com’è noto – il Papa ha incontrato molti milioni di persone sia in occasione di celebrazioni e di grandi eventi, sia lungo le strade (Messico, Lesvos, Armenia, Polonia, Georgia, Azerbaijan e Svezia)”.

Questo il report, mese per mese:

11 Udienze Giubilari 43 Udienze

Generali

Udienze

speciali

Celebrazioni

liturgiche

Angelus Gennaio 20.000 21.000 10.900 26.500 300.000 Febbraio 50.000 42.000 65.000 25.000 90.000 Marzo 40.000 95.000 11.400 165.000 110.000 Aprile 60.000 40.000 99.000 2.000 117.000 100.000 Maggio 38.000 89.000 12.100 75.000 170.000 Giugno 30.000 15.000 75.000 16.500 132.000 100.000 Luglio ———- ———- 200 ———- 120.000 Agosto ———- 46.000 1.240 ———- 100.000 Settembre 30.000 95.000 3.000 168.000 100.000 Ottobre 93.000 117.000 11.500 121.000 100.000 Novembre 30.000 58.000 20.800 75.000 150.000 Dicembre ———- 25.000 15.000 20.000 210.000 Totali: 446.000 762.000 169.640 924.500 1.650.000