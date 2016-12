Musica: il coro dell’Antoniano Bologna anche quest’anno in tournée in Cina

Anche quest’anno, per la seconda volta, il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna e la loro direttrice Sabrina Simoni andranno in Cina per una nuova tournée che li vedrà protagonisti di 8 spettacoli tra il 31 dicembre 2016 e il 7 gennaio 2017. Oltre agli appuntamenti previsti presso il Children’s Art Theatre di Shanghai, che hanno registrato il sold out in poche ore, quest’anno le tappe raddoppiano e si aggiungono due concerti a Pechino, dove il Piccolo Coro si esibirà – il 6 e 7 gennaio 2017 – sul palco del Tian Qiao Performing Art Center. Nel repertorio saranno le canzoni delle ultime edizioni dello Zecchino d’Oro che, accanto al loro carattere divertente, racchiudono contenuti importanti e didattici; non mancheranno poi i classici internazionali come “We are the World” e “Let it Be” per immergere il pubblico in piena atmosfera natalizia e di festa.