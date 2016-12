Diocesi: Terni, domani inaugurazione con il vescovo Piemontese del centro per la famiglia “Amoris Laetitia”

Verrà inaugurato domani a Terni il nuovo centro per la famiglia “Amoris Laetitia” (ore 17). La cerimonia sarà preceduta dalla presentazione dell’associazione e del centro presso la Sala Casentini della curia vescovile, e dal saluto del vescovo di Terni-Narni-Amelia, monsignor Giuseppe Piemontese. Seguirà alle 17 l’inaugurazione con la benedizione della sala San Giovanni Paolo II in piazza Duomo 9, nuova sede del centro “Amoris Laetitia”. Il centro per la famiglia è promosso dalla diocesi umbra in collaborazione con la Commissione diocesana per la pastorale familiare, promozione e difesa della vita, e si occupa di consulenza e formazione per accompagnare famiglie, coppie e singoli al fine di valorizzare e far emergere le risorse di ognuno. L’omonima associazione è nata il 21 settembre 2016. “Promuove i valori umani e cristiani della famiglia – spiega un comunicato -, accoglie e riconosce la persona nella sua globalità, ne rispetta le scelte riconoscendo il primato della coscienza. L’associazione si pone come scopo primario la promozione, la tutela e l’accompagnamento della singola persona, della coppia e della famiglia, incoraggiandone la solidarietà intergenerazionale e promuovendo tutte le condizioni per il loro pieno sviluppo”.