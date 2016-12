Diocesi: Mileto-Nicotera, il vescovo esprime solidarietà a un parroco vittima di atti vandalici

Il vescovo di Mileto-Nicotera, monsignor Luigi Renzo, ha espresso con una nota stampa la sua solidarietà a don Michele Arena, parroco di Scaliti di Filandari (VV), che nei giorni scorsi è stato destinatario di atti vandalici ai danni della propria autovettura. Infatti, all’autoveicolo di don Arena sono stati squarciati gli pneumatici. “Esprimendo la più ferma riprovazione per questo inspiegabile e assurdo gesto d’irrazionale violenza”, si legge nella nota, il vescovo parimenti stigmatizza l’episodio, che non trova giustificazione, come fatto vile e deplorevole che offende non solo la persona del parroco, ma la comunità intera e il vivere civile”. Mons. Renzo, rivolgendosi ai fedeli, afferma che “la comunità ecclesiale diocesana, ferita dalla notizia è invitata alla preghiera e a rimanere salda nella fede, consapevole che solo un cammino di grazia e santità può vincere il male”. L’episodio vandalico è avvenuto prima del giorno di Natale.