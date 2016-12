Riviste: nuovo numero di “Vita e pensiero”, “Lavoro più family-friendly quando il capo è donna”

“La segregazione occupazionale e la scarsa rappresentatività delle donne in posizioni apicali sono assai diffuse a livello europeo. Ma secondo recenti studi la maggiore presenza femminile nei board decisionali contribuisce a ridurre la discriminazione di genere”. L’analisi sull’argomento è svolta da Claudio Lucifora e Daria Vigani nell’articolo “Lavoro più family-friendly quando il capo è donna”, pubblicato sul nuovo numero (6/2016) di “Vita e pensiero”, il bimestrale culturale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in uscita giovedì 12 gennaio. “Essere cristiani a Teheran. Viaggio fra passato e futuro” è invece il testo proposto da Joseph Yacoub, professore onorario all’Università Cattolica di Lione: “Di quello che è stato uno dei centri nevralgici del primo cristianesimo e della Chiesa d’Oriente, restano oggi – è il tema – poche tracce di antiche chiese e di comunità che resistono. I cristiani sono oggi circa 150mila e vivono soprattutto nel nord-ovest dell’Iran”. Fra gli altri articoli figurano: “Crescita del Pil e accordi sul clima: bisogna scegliere”; “Perché manca in Italia una protesta giovanile”; “Contro la povertà in Italia servono misure concrete”; “Quel senato del Papa sempre più internazionale”; “Romano Guardini maestro di papa Francesco”.