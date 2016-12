Papa Francesco: udienza, “per credere è necessario saper vedere con gli occhi della fede”. “La speranza non delude”

Il segno che Dio dona ad Abramo “è una richiesta di continuare a credere e a sperare: ‘Guarda in cielo e conta le stelle […] Tale sarà la tua discendenza’. È ancora una promessa, è ancora qualcosa da aspettare per il futuro”, spiega il Papa nella catechesi dell’udienza generale di oggi, la quarta sul tema della speranza. Il modello, padre della speranza, è Abramo. Dio lo porta fuori “dalla tenda, in realtà dalle sue visioni ristrette, e gli mostra le stelle. Per credere – spiega Francesco – , è necessario saper vedere con gli occhi della fede; sono solo stelle, che tutti possono vedere, ma per Abramo devono diventare il segno della fedeltà di Dio”. “È questa la fede, questo il cammino della speranza che ognuno di noi deve percorrere. Se anche a noi rimane come unica possibilità quella di guardare le stelle, allora è tempo di fidarci di Dio. Non c’è cosa più bella”. “La speranza – conclude il Papa a braccio – non delude”.