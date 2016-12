Papa Francesco: udienza, “la speranza apre nuovi orizzonti, rende capaci di sognare ciò che non è immaginabile”

“La speranza apre nuovi orizzonti, rende capaci di sognare ciò che non è neppure immaginabile”. Lo assicura Papa Francesco nella catechesi dell’udienza generale di oggi, la quarta sul tema della speranza, tenuta in un’Aula Paolo VI gremita di fedeli, dopo avere percorso il corridoio centrale e salutato i presenti, prendendo in braccio, benedicendo e baciando diversi bambini, ricevendo regali e non sottraendosi allo scambio dello zucchetto. Tra i fedeli anche artisti e operatori del Golden Circus di Liana Orfei. Nella sua meditazione incentrata su Abramo, padre nella fede e nella speranza, Francesco lo descrive, parlando a braccio, come un uomo “saldo nella speranza contro ogni speranza. È duro questo, è forte, è non c’è speranza ma io spero in Dio”. San Paolo, prosegue il Papa, “si sta riferendo alla fede con cui Abramo credette alla parola di Dio che gli prometteva un figlio. Ma era davvero un fidarsi sperando ‘contro ogni speranza’, tanto era inverosimile quello che il Signore gli stava annunciando, perché egli era anziano e sua moglie era sterile”. Ancora a braccio il Papa aggiunge: “Non c’era uscita ma lo ha detto Dio e lui credette, non c’era speranza perché era anziano e la moglie sterile, ma lui credette”. Confidando in questa promessa, “Abramo crede, la sua fede si apre a una speranza in apparenza irragionevole; essa è la capacità di andare al di là dei ragionamenti umani, della saggezza e della prudenza del mondo, al di là di ciò che è normalmente ritenuto buonsenso, per credere nell’impossibile” perché la speranza “fa entrare nel buio di un futuro incerto per camminare nella luce”.