Papa Francesco: udienza, la fede “non è solo silenzio che tutto accetta”, è “anche lottare con Dio”

“La fede non è solo silenzio che tutto accetta senza replicare, la speranza non è certezza che ti mette al sicuro dal dubbio e dalla perplessità”, afferma Papa Francesco nella catechesi dell’udienza generale di oggi. E aggiunge fuori testo: “Tante volte la speranza è buio, ma è lì che ti porta avanti. Fede è anche lottare con Dio, mostrargli la nostra amarezza, senza ‘pie’ finzioni. Mi sono arrabbiato con Dio e gli ho detto questo, questo e questo. Ma lui è Dio, va’ in pace”. “Avere questo coraggio, e questo è la speranza”, spiega Francesco, e “speranza è anche non avere paura di vedere la realtà per quello che è e accettarne le contraddizioni”. Abramo dunque, nella fede, “si rivolge a Dio perché lo aiuti a continuare a sperare”. “Curioso – il commento del Papa fuori testo -: non chiese un figlio, chiese: aiutami a continuare a sperare, la preghiera di avere speranza”. E il Signore “risponde insistendo con la sua inverosimile promessa: non sarà un servo l’erede, ma proprio un figlio, nato da Abramo, generato da lui. Niente è cambiato, da parte di Dio. Egli continua a ribadire quello che già aveva detto, e non offre appigli ad Abramo, per sentirsi rassicurato. La sua unica sicurezza è fidarsi della parola del Signore e continuare a sperare”.