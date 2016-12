Papa Francesco: agli artisti del circo Liana Orfei, “la bellezza sempre ci avvicina a Dio”

Tra i presenti all’udienza generale odierna in Aula Paolo VI anche artisti e operatori del Golden Circus di Liana Orfei che al termine della meditazione del Papa gli hanno offerto un variopinto spettacolo. Acrobati, giocolieri, prestigiatori si sono esibiti davanti ad un Pontefice sorridente e divertito. Liana Orfei si è quindi recata da Francesco per salutarlo e si è esibita in un numero con alcuni pappagalli ammaestrati, uno dei quali a conclusione del numero ha fatto al Papa un gesto di saluto con una zampa. “Saluto e ringrazio gli artisti e operatori del Golden Circus di Liana Orfei per la loro gradita esibizione”, le parole del Pontefice a conclusione dello spettacolo. “La bellezza – ha aggiunto a braccio – sempre ci avvicina a Dio”. Salutando quindi gli sposi novelli ha affermato, sempre a braccio: “Ci vuole coraggio per sposarsi e farlo per tutta la vita. Bravi!”. Di qui l’esortazione “a mantenere costanti, nel costruire la vostra famiglia, l’amore e la dedizione oltre ogni sacrificio” e, in caso di litigio, a non lasciare che il giorno finisca senza avere fatto pace.