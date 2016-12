Natale 2016: mons. Viola (Tortona), “il Signore è venuto a farci visita e di nuovo verrà, presto-presto”

Mons. Vittorio Viola, vescovo di Tortona

“Il Signore è venuto a farci visita e di nuovo verrà, presto-presto”. È quanto afferma il vescovo di Tortona, monsignor Vittorio Francesco Viola, nel messaggio natalizio pubblicato sull’ultimo numero del settimanale diocesano “Il Popolo”. “Parlando a un’assemblea di bambini, lo scorso anno – racconta il vescovo – facevo ripetere a loro, di tanto in tanto, queste parole: ‘Vieni, Signore Gesù!'”. “Lo dicevano con forza e spontaneità, come solo i bambini sono capaci di fare”, prosegue mons. Viola, aggiungendo che “nell’entusiasmo, dopo l’acclamazione comune, uno di loro, sempre a voce alta, aggiunse: ‘Presto-presto!'”. “La semplicità e la bellezza di queste parole – rivela – mi fecero pensare per un istante che il Signore non poteva non ascoltare quella invocazione, che avrebbe subito risposto, insomma che stava per venire in quel momento, subito, presto-presto”. “Se noi vivessimo con il desiderio e la consapevolezza del suo imminente ritorno, la qualità della nostra vita sarebbe diversa perché vorremmo essere trovati pronti all’incontro con lui”, ammonisce Viola, osservando che “saremo pronti solo se ci troverà impegnati a imparare ad amarci come lui ci ha amato”.