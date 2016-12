Natale 2016: mons. Buoncristiani (Siena), “è la festa per eccellenza dell’essere”

“Il Natale è la festa per eccellenza dell”essere’, perché la nascita di Cristo manifesta tutta la dignità dell’uomo, non solo creato a immagine e somiglianza di Dio, ma figlio di Dio, come conseguenza della volontà dell’Onnipotente di incarnarsi nella nostra storia facendosi nostro fratello”. Lo afferma l’arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, monsignor Antonio Buoncristiani, nel messaggio alla diocesi in occasione del Natale. Soffermandosi sul significato del Natale per i credenti, Buoncristiani sottolinea che “è anzitutto ‘un dono’, e questo dovrebbero significare anche quelli che siamo soliti scambiarci tra noi: il più grande dono fatto all’umanità”. Sull’esempio e sull’insegnamento di Gesù, “dobbiamo concepire la nostra vita, non come qualcosa da consumare per noi, ma come un dono da fare agli altri”. Questo, secondo l’arcivescovo, “in un tempo difficile e sospetto come quello che stiamo vivendo, significa che i cristiani debbono esserne testimoni credibili, perché ora c’è ancora più urgenza di mostrare al mondo scettico la grandezza di un amore disinteressato, capace di comprensione, misericordia e perdono”. “Se ciascuno di noi cercasse di vivere questa esigenza morale, ci sarebbero giustizia e pace nelle nostre famiglie, nel quartiere, nel paese, nelle città, e in ogni ambiente di vita”, ammonisce Buoncristiani, rilevando che “giustizia e pace si allargherebbero a macchia d’olio, rinnovando l’intera società”.